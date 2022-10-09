Михаил Игнатов не приехал с командой на матч с «Крыльями»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов не приехал с командой на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Встреча двух команд состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Красно-белые на данный момент занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка), команда из Самары расположилась на 11-й строчке (11 очков).