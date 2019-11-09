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«Спартак» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

17:46
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

С первых минут в составе красно-белых выйдет защитник Илья Гапонов. Немецкий хавбек Андре Шюррле остался в запасе москвичей.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Джикия, Жиго, Гапонов — Айртон, Умяров, Крал, Зобнин, Бакаев — Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Шюррле, Тил.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков — Анюков, Бурлак, Лысцов, Карпов, Полуяхтов — Гацкан, Зиньковский, Кабутов, Мияйлович — Соболев.

Запасные: Овсянников, Чичерин, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

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https://premierliga.ru/match/match_13238.html

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