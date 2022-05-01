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Комментатор Генич удивлен неудалением Жиго и Селихова в матче «Спартак» — «Крылья»

Комментатор Генич удивлен неудалением Жиго и Селихова в матче «Спартак» — «Крылья»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Комментатор Константин Генич считает, что главный арбитр матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» Евгений Турбин мог удалять защитника красно-белых Самюэля Жиго.

В середине первого тайма француз сыграл рукой в своей штрафной, после чего судья назначил пенальти в ворота спартаковцев.

«А почему Жиго не дали вторую желтую? Ведь мяч в сторону ворот летел...» — написал у себя в Twitter Генич, добавив эмодзи с изображением задумчивого лица.

Твит Константина Генича. Фото Twitter
Твит Константина Генича.
Фото Twitter

Жиго получил желтую карточку на 7-й минуте игры. Это предупреждение стало для защитника восьмым в сезоне, из-за этого он пропустит игру 28-го тура против «Урала».

Позднее Генич посчитал, что судье стоило показать красную карточку вратарю «Спартака» Александру Селихову, который на 42-й минуте нарушил правила за пределами штрафной.

«А у Селихова не красная?» — написал у себя в Telegram-канале Генич.

ВАР проверял эпизод с Селиховым и согласился с решением главного судьи показать вратарю желтую карточку.

Источник: https://twitter.com/GenichK/status/1520728060332552194
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