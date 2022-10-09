Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

9 октября, 16:05

«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили с «левого» штрафного

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 73-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев ошибочно наказал самарца Дмитрия Цыпченко штрафным ударом, после розыгрыша которого красно-белые забили четвертый гол.

В том эпизоде Цыпченко лишь слегка коснулся Даниила Хлусевича левой рукой. Но спартаковец решил упасть, а судья поверил, что причиной падения стало нарушение правил.

В первом тайме рефери дважды неверно оценивал действия игроков «Спартака», которые, наоборот, оказывались в роли нарушителей. На 8-й минуте ошибочно избежал предупреждения за грубую игру Роман Зобнин. Он пошел прямой ногой в единоборство и ударил соперника шипами. А на 45+3-й минуте остался без желтой карточки Руслан Литвинов, срубивший Романа Ежова. На 90+4-й минуте рисковал заработать предупреждение еще один спартаковец — Николай Рассказов, угодивший рукой в лицо самарцу.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
407
119
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Широков: «Качество игры в матче «Ростов» — «Краснодар» было невысоким, много брака»
Терюшков — об уходе из «Химок»: «Я остаюсь преданным болельщиком команды»
Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Промес: «Мы порвем ЦСКА в дерби!»
Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ
Джикия избежал серьезной травмы и сыграет в дерби против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов

«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости