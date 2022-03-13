Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Рад, что «Краснодар» сегодня победил. Возникли ли у меня вопросы по судейству? Надо обыгрывать и выкладываться. Тогда все будет хорошо. Вопросы к судейству возникают всегда. После введения ВАР судьи стали трусишками. Они даже не могут проявить инициативу. Могу отметить Николсона. Он, конечно, хорошее приобретения для «Спартака», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Паоло Ваноли сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

«Краснодар» — на пятой строчке и в следующем туре встретится в гостях с «Уфой».