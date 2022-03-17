Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Нижнего Новгорода».

«Фаворита этой встречи назвать не могу. «Спартак» не показывает сейчас стабильного результата, у них нет никакой игры. У «Спартака» отсутствуют командные действия. «Нижний Новгород» будет цепляться за результат. Мне кажется, у «Динамо» красно-белые выиграли случайно. Они проиграли «Краснодару», а у них ушли игроки, которые составляли основной костяк команды. Они были обязаны обыгрывать, если красно-белые претендуют на что-то. У «Спартака» по игре некого выделить. Даже Николсон не производит никакого впечатления», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-я строчка и 23 балла.