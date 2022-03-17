РФС рассмотрит предложение РПЛ по ротации клубов на исполкоме 23 марта

Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В повестку Исполкома вошли вопросы о текущей ситуации в российском футболе, омплексе мер, касающихся совершенствования системы развития конкурентноспособных российских футболистов, а также предложение российской премьер лиги по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/22.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ приняли решение вынести на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ. Если комитет РФС утвердит изменения, то по итогам сезона из РПЛ не вылетит ни одна команда.