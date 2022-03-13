Промес догнал Тихонова по голам в чемпионатах России

Форвард «Спартака» Квинси Промес догнал бывшего нападающего красно-белых Андрея Тихонова по числу голов в чемпионатах России.

Нидерландец реализовал пенальти в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Теперь у Промеса 68 голов — ровно столько же, сколько у Тихонова. Они делят третье место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России.

Рекорд по числу голов за «Спартак» в чемпионатах России принадлежит Егору Титову (86), на втором месте — Роман Павлюченко (69).