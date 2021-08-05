Источник: «Зенит» может купить бразильского хавбека, выступающего на Олимпиаде в Токио
«Зенит» может купить полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Педру Алмейда. По его словам, питерский клуб предложил за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро. Кроме того, бразильский клуб получит 20 процентов от возможной перепродажи футболиста в будущем.
Ранее сообщалось об интересе к Родригесу со стороны «Рома» и «Лейпцига». На данный момент Клаудиньо выступает в составе сборной Бразилии на Олимпиаде в Токио. В финале Бразилия сыграет с Испанией. Матч пройдет 7 августа.
За «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел всего 122 матча, в которых забил 32 гола и отдал 24 результативных паса.
???#Claudinho will join Zenit from Red Bull Bragantino for 15M€ + 20% of future sale. After #Olympics the player can be confirmed as the new player of Russian club. ? #Zenit #RBB— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 5, 2021
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