30 апреля, 10:45

Mash: Мухина из «Пари НН» лишили премии и не выплатили ему зарплату после избиения

Камила Абдурахманова
корреспондент

Полузащитник «Пари НН» Антон Мухин, арендованный «Динамо-Владивосток», столкнулся с невыплатой части зарплаты и лишением премии, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между президентом клуба Эдуардом Сандлером и Мухиным, который якобы произошел в бане и привел к тому, что Сандлер нанес игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста диагностировали сотрясение мозга.

По данным источника, Мухин планирует обратиться в Палату по разрешению споров РФС из-за ситуации с невыплатой. Игроку предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон, но в нем указана только часть заработной платы за апрель, когда произошло избиение.

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что клуб намерен оказать помощь Антону Мухину.

Источник: Mash
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости