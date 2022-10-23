«Спартак — «Химки»: в пользу красно-белых не назначен пенальти

На 2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки», когда был ошибочно засчитан гол Михаила Игнатова, после удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с правой рукой Алексея Никитина. Защитник подмосковной команды в тот момент падал под удар, рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении.

Если бы арбитр Артем Любимов отменил бы взятие ворот «Химок», 11-метровый удар в пользу «Спартака» назначать бы не следовало.