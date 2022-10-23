«Спартак» — «Химки»: судья ошибочно не наказал Мирзова за аплодисменты
На 16-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Резиуану Мирзову.
Игрок подмосковной команды был недоволен тем, что рефери не удалил с поля Георгия Джикию, и саркастически аплодировал судье.
«Спартак» — «Химки».
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|
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|7
|5
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|
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|
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|
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|
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|
14
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|
15
|Химки
|14
|2
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|9
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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|5
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Локомотив
|13
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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|
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Факел
|14
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