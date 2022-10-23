В воскресенье, 23 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Торпедо».

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат» после 13 туров занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Торпедо» идет последним — 6 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.