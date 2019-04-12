"Спартак": "Гулиев будет строго наказан. Детали – внутреннее дело клуба"

Сегодня Телеграм-канал Baza разместил информацию, согласно которой "Спартак" оштрафовал 22-летнего полузащитника Аяза Гулиева​ на 5 миллионов рублей за инцидент с избиением в ходе дорожного инцидента в Москве гражданина США Майкла Коу Джона Эли. "СЭ" обратился за комментарием в пресс-службу красно-белых.

– Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба, – сказал и.о. руководителя Департамента по связям с общественностью Филипп Папенков. (Вячеслав Короткин)

Ранее сообщалось, что 10 апреля, в среду, Гулиев сломал нос Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

Сегодня, 12 апреля, "Спартак" выступил с официальным заявлением, где объявил, что применит дисциплинарные санкции в отношении Гулиева. Сам россиянин позже извинился перед клубом, болельщиками и пострадавшим.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

Аяз Гулиев: "Прошу прощения у болельщиков "Спартака"

"Спартак" применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции

Источник: Гулиев отправлен в дубль "Спартака" и оштрафован на 5 миллионов рублей