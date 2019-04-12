Источник: Гулиев отправлен в дубль "Спартака" и оштрафован на 5 миллионов рублей

"Спартак" оштрафовал полузащитника Аяза Гулиева на 5 миллионов рублей за инцидент с избиением гражданина США Майкла Коу Джона Эли, сообщает Телеграм-канал "Baza".

По информации источника, месячная зарплата Гулиева составляет 6 миллионов рублей. Также отмечается, что 22-летнему хавбеку запретили играть за дубль в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что 10 апреля, в среду, Гулиев сломал нос Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

Сегодня, 12 апреля, "Спартак" выступил с официальным заявлением, где объявил, что применит дисциплинарные санкции в отношении Гулиева. Сам россиянин позже извинился перед клубом, болельщиками и пострадавшим.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

Аяз Гулиев: "Прошу прощения у болельщиков "Спартака"

"Спартак" применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции