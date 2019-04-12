"Спартак" применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции

Официальный сайт "Спартака" опубликовал заявление по ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.
– 10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.
Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.
Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым, – написано в заявлении пресс-службы.
Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию
Видео с камер: футболист "Спартака" Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на "красный".– baza (@bazabazon) 11 апреля 2019 г.
Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-04-12-ob_intsidente_s_ayazom_guliyevym/