"Спартак" применит к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции

Официальный сайт "Спартака" опубликовал заявление по ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.

– 10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым, – написано в заявлении пресс-службы.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию