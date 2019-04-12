Аяз Гулиев: "Прошу прощения у болельщиков "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев принес официальные извинения пострадавшему гражданину США Майклу Коу Джону Эли, с которым у 22-летнего россиянина произошла драка 10 апреля, информирует официальный сайт красно-белых.

Ранее сообщалось, что Гулиев сломал нос Джону Эли в ходе дорожного конфликта. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

– Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! – приводит слова Гулиева пресс-служба "Спартака".

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