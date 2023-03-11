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Судейство

Сегодня, 17:40

«Спартак» — «Факел»: судья ошибочно не наказал Джикию предупреждением

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Грубая игра Георгия Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Фото Скриншот из трансляции
Грубая игра Георгия Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Фото Скриншот из трансляции
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На 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов ошибочно не вынес предупреждение с показом желтой карточки Георгию Джикии.

Спартаковец в единоборстве с соперником высоко задрал левую ногу и ударил его в бедро. Удар пошел по касательной, поэтому об удалении речи не шло.

Грубая игра Георгия Джикии в матче «Спартак» — «Факел».
Скриншот из трансляции

Но в любом случае следовало применить дисциплинарную санкцию в виде предупреждения и назначить штрафной удар. Судья с его позиции, судя по всему, не увидел всех деталей, и этого не сделал.

ФК Спартак (Москва)
6
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Торпедо М

 7 1 3
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Факел

 16 1 3
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