«Спартак» — «Факел»: судья ошибочно не наказал Джикию предупреждением

На 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» арбитр Владислав Безбородов ошибочно не вынес предупреждение с показом желтой карточки Георгию Джикии.

Спартаковец в единоборстве с соперником высоко задрал левую ногу и ударил его в бедро. Удар пошел по касательной, поэтому об удалении речи не шло.

Грубая игра Георгия Джикии в матче «Спартак» — «Факел». Скриншот из трансляции

Но в любом случае следовало применить дисциплинарную санкцию в виде предупреждения и назначить штрафной удар. Судья с его позиции, судя по всему, не увидел всех деталей, и этого не сделал.