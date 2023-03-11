«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кордоба, Дэвид.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Гагнидзе, Нгамале, Тюкавин, Гладышев.
Встреча команд состоится сегодня, 11 марта, начало встречи — 19.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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