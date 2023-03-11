«Спартак» — «Факел»: четыре гола в первом тайме, красно-белые пропустили два мяча за 7 минут

«Спартак» и «Факел» забили четыре гола в первом тайме 19-го тура РПЛ — 2:2.

В составе красно-белых дублем отличился форвард Квинси Промес, забив на 18-й и 41-й минуте встречи.

В концовке первого тайма «Факел» смог отыграть два мяча. В составе воронежской команды на 43-й минуте матча отличился Хызыр Аппаев.

Затем на 45-й+4 минуте встречи главный судья встречи Владимир Безбородов назначил пенальти в ворота крано-белых после просмотра видеоповтора. Французский хавбек «Факела» Реда Рабей смог реализовать 11-метровый удар и сравнять счет в матче.