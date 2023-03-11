В субботу, 11 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Встреча пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» идет на четвертой строчке — 32 очка.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».