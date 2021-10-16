Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Я думаю, что в этом матче будет ничья. Встречаются две равные команды. «Спартак» играет дома, он фаворит, даже несмотря на большое количество травмированных. Но у «Динамо» очень молодая команда, посмотрите на возраст их игроков! Это молодые ребята, очень крепкая команда!» — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 7-й строчкн с 16 баллами.