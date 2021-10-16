Властимил Петржела: «Боюсь, что «Арсенал» сегодня возьмет очки у «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ сине-бело-голубых против «Арсенала».

«Я буду болеть за «Зенит»! Но чуть-чуть боюсь, что «Арсенал» возьмет сегодня очки. У команды поменялся главный тренер. Плюс «Арсенал» — тот клуб, с которым у «Зенита» всегда происходят проблемы. Тяжело с ними играть», — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Арсенал» — «Зенит» пройдет сегодня в Туле. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» располагается на 14-й строчке с 9 баллами.