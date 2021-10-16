Агент Клаудиньо допустил возможность натурализации хавбека «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал «СЭ» слова игрока о готовности выступить за сборную России в случае, если не будет возможности играть за бразильскую команду.

«Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», — сказал Гарсия «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний бразильскиц футболист провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Клаудиньо в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную Бразилии. Вместе с олимпийской национальной командой он завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).