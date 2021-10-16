Рауль Рианчо: «Количество травм в «Спартаке» вызывает тревогу. «Динамо» — явный фаворит»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Динамо».
«Дерби — это всегда интересно, но я не думаю, что это самая принципиальная игра в сезоне. Конечно, победа в дерби придаст уверенности и хорошего настроения в следующих матчах. Впереди долгий сезон. Количество травм в «Спартаке» вызывает тревогу. Травмированы очень важные игроки, это снизит шансы на победу в дерби. Но в таких матчах всегда есть место неожиданности. Это будет спорно, но я думаю, что в этом матче «Динамо» — явный фаворит», — сказал Рианчо «СЭ».
Встреча «Спартак» — «Динамо» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 7-я строчка и 16 баллов.
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