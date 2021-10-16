Кавазашвили назвал точный счет матча «Спартак» — «Динамо»
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
«Будем ждать выигрыша, уже некуда отступать. «Спартак» должен сегодня выиграть со счетом 2:0», — сказал Кавазашвили «СЭ».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 7-й строчкн с 16 баллами.
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