Семин считает, что «Спартак» отдаст все силы в матче с «Динамо» для продления победной серии
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
«Будет очень эмоциональный матч. Мне кажется, что будет забито не мало мячей. Обе команды в хорошей форме, играют в классный футбол. «Динамо» начало всех удивлять еще с начала сезона. «Спартак» выиграл последние три матча, у них эмоциональный подъем, сегодня они отдадут все силы, чтобы продолжить удачную серию. Думаю, что в сегодняшнем дерби нет явного фаворита. Хотя, конечно, у «Спартака» будет небольшое преимущество, за счет домашних трибун», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 7-я строчка и 16 баллов.
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