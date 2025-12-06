«Локомотив» подписал контракт с капитаном молодежной команды Чевардиным

«Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Даниилом Чевардиным.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до конца июня 2028 года.

Чевардин является воспитанником академии «Локомотива», он выступает за железнодорожников с 12 лет. Хавбек является капитаном молодежной команды москвичей.

В сезоне-2024/25 Чевардин провел 21 матч в МФЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.