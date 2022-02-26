«Спартак» — ЦСКА: Зайнутдинов увеличил преимущество красно-синих

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов забил гол в ворота «Спартака» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Он сделал счет 2:0 в пользу красно-синих во втором тайме.

ЦСКА провел быструю контратаку, и партнеры вывели Зайнутдинова на удар с линии штрафной. Хавбек в одно касание отправил мяч в ворота Александра Селихова.

Для Зайнутдинова это третий мяч в нынешнем сезоне.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.