Шунин поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча с «Химками»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин выложил пост в Instagram после победы над «Химками» (3:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Первая победа в 2022. Поддержка Ване Ордецу, Даниилу Лесовому и Андрею Воронину. Мы вместе. И спасибо всем нашим, сегодня было очень громко», — написал Шунин.

Благодаря победе над «Химками» «Динамо» с 39 очками в 19 матчах вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Зенит» с 38 очками в 18 играх.

Команда из Санкт-Петербурга в этом туре сыграет с «Рубином», матч состоится в понедельник, 28 февраля.