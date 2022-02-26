«Спартак» — ЦСКА: Языджи открыл счет ударом со штрафного
Языджи открыл счет ударом со штрафного в матче РПЛ «Спартак» — ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». 25-летний турецкий футболист открыл счет в начале второго тайма — 1:0.
Языджи идеально исполнил штрафной удар, который сам и заработал. Для него это дебютный гол в первом же матче в РПЛ.
Отметим, что на турке почти на линии штрафной сфолил новичок «Спартака» Кристофер Мартинс.
Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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|
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|
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Спартак
|10
|1
|2
|
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|0
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|1
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