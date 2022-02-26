Языджи открыл счет ударом со штрафного в матче РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». 25-летний турецкий футболист открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Языджи идеально исполнил штрафной удар, который сам и заработал. Для него это дебютный гол в первом же матче в РПЛ.

Отметим, что на турке почти на линии штрафной сфолил новичок «Спартака» Кристофер Мартинс.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.