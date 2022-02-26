«Спартак» и ЦСКА не открыли счет в первом тайме

«Спартак» играет с ЦСКА в рамках 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Первый тайм московского дерби закончился вничью — 0:0.

Самый опасный момент создали красно-белые, когда после удара Квинси Промеса с линии штрафной мяч попал в штангу.

В составе ЦСКА желтые карточки получили Марио Фернандес и Хорхе Карраскаль. У красно-белых предупреждение заработал Наиль Умяров.