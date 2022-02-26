Спартаковские болельщики устроили потасовку после пропущенного гола

«Спартак» пропустил гол в начале второго тайма матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 0:1. Со штрафного забил хавбек армейцев Юсуф Языджи.

После этого на трибунах произошел странный эпизод. На центральной арене произошла потасовка между спартаковскими болельщиками.

Матч «Спартак» — ЦСКА проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве.