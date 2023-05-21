На ТВ показали, какие жесты показал судьям Виллиан Роша после инцидента с Соболевым

На ТВ показали, какие жесты показал судьям защитник ЦСКА Виллиан Роша после инцидента с нападающий «Спартака» Александром Соболевым в матче 28-го тура РПЛ.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше.

Игрок ЦСКА пошел Чельцову показывать, что Соболев ему показал пах, а потом стал хлопать Карасеву.

Эпизод в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА, 69-я минута. Скриншот трансляции.