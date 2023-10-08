«Спартак» сыграет в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями дерби чемпионата России можно будет на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Также «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА. Начало эфира — в 18.00 мск. Также видеотрансляция игры будет доступна на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Кирилл Левников назначен главным арбитром московского дерби. Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Ермаков и Рустам Мухтаров, а также резервный арбитр Ян Бобровский.

ЦСКА с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» 16 баллами располагается на пятой строчке. Обе команды на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

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