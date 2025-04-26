«Спартак» — ЦСКА: Бабич получил красную карточку в концовке матча

Защитник «Спартака» Срджан Бабич был удален с поля на 90+4-й минуте матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Во время подачи углового у ворот армейцев серб сыграл рукой, пытаясь пробить по мячу. Главный судья встречи Кирилл Левников показал футболисту желтую карточку, которая стала для него второй.

Бабич получил первую красную карточку в сезоне-2024/25. Защитник пропустит следующий матч красно-белых в чемпионате России против «Факела», который пройдет 4 мая.