ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ

ЦСКА на выезде победил «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл форвард армейцев Сауль Гуарирапа. «Спартак» отыгрался на 87-й минуте, с пенальти отличился Эсекьель Барко, но уже две минуты спустя гости снова вышли вперед, забил Кристиян Бистрович.

В концовке красно-белые остались в меньшинстве — вторую желтую карточку за игру рукой получил Срджан Бабич.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.