"Спартак" – ЦСКА: 44 486 зрителей – второй результат посещаемости в истории "Открытия Арены"

На матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА присутствует 44 486 зрителей, что является вторым результатом посещаемости в истории "Открытия Арены".

Рекорд принадлежит встрече 12-го тура РПЛ против красно-синих в сезоне-2016/17. Тогда игру посетили 44 884 человека.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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