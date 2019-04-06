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"Спартак" – ЦСКА: 44 486 зрителей – второй результат посещаемости в истории "Открытия Арены"

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На матче 22-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА присутствует 44 486 зрителей, что является вторым результатом посещаемости в истории "Открытия Арены".

Рекорд принадлежит встрече 12-го тура РПЛ против красно-синих в сезоне-2016/17. Тогда игру посетили 44 884 человека.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Спартак - ЦСКА

 

 

 

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