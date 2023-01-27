«Спартак» обыграл «Ботев», Дуарте дебютировал за красно-белых

«Спартак» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ обыграл болгарский клуб «Ботев» со счетом 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил Павел Мелешин. Также во втором тайме дебютировал за московскую команду защитник Алексис Дуарте, который перешел в клуб 24 января.

С 30 января по 11 февраля «Спартак продолжит подготовку в Абу-Даби, где сыграет с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ботев Пл» — «Спартак» — 0:1 (0:0)

Гол: Мелешин, 67.

«Спартак»: Шитов (Максименко, 46), Хлусевич (Маслов, 46), Чернов (Дуарте, 46), Джикия (Денисов, 46), Классен (Рыбус, 46), Литвинов (Пяткин, 65), Пруцев (Иванников, 74), Зобнин (Зорин, 65), Игнатов (Соболев, 46), Зиньковский (Мелешин, 46), Бальде (Николсон, 46).

27 января. Дубай