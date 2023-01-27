Гогличидзе заявил, что доволен карьерой

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о своем отношении к периоду выступлений за «Краснодар».

«Была ли у меня злость из-за того, что мне с Фоминым не дали раскрыться в «Краснодаре»? Да, была. Сыграли всего один матч на Кубок — обыграли Нальчик, а других возможностей не было. В Лиге Европы сидели на замене с «Ниццей», и то когда уже ничего не решалось. Обидно, конечно, но я доволен тем, как в итоге сложилась карьера. Да и Даня с Димой тоже в РПЛ. Раз клуб вырастил нас — и, допустим, Шапи, много еще кого — значит, делает все правильно», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.