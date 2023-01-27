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Сиссе заявил, что Гончаренко для него второй по значимости тренер после Раньери

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал об отношении к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

«Что могу сказать о Гончаренко? Он очень хороший тренер. Клуб сделал те трансферы, которые хотел тренер, и пришли хорошие результаты. Он очень близок ко всем игрокам, а когда тренер такой, хочется играть хорошо и добиваться успеха. У него свой стиль. Для меня он уже второй по значимости тренер в карьере после Клаудио Раньери. Для меня он вне конкуренции, в конце концов Раньери выигрывал английскую премьер-лигу. Гончаренко — отличный тренер, потому что за несколько месяцев работы с ним я многому научился. Он очень интересный, и я понимаю, почему многие говорят, что он очень хороший тренер», — приводит слова Сиссе Metaratings.ru.

28-летний Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. На счету гвинейца 13 матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.

Гончаренко во второй раз в карьере возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под руководством тренера команда провела 18 матчей, одержав 11 побед при 5 поражениях и 2 ничейных исходах.

Источник: https://metaratings.ru/news/sisse-goncharenko-vtoroi-po-znachimosti-dlya-menya-trener-posle-raneri-223095/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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П1

29%

1.80

Х2

25%

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23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
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П1

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2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

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1.86

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
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