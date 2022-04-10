«Спартак» — «Арсенал»: Николсон оформил дубль
Нападающий «Спартака» Николсон оформил дубль в матче РПЛ с «Арсеналом»
«Спартак» встречается с «Арсеналом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
На 75-й минуте игры дубль оформил нападающий хозяев Шамар Николсон.
Таким образом, счет стал 3:0 в пользу «Спартака».
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|
Рубин – Краснодар
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Ахмат – Зенит
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|
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Ростов – Локомотив
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