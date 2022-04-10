Стукалов прокомментировал поражение «Уфы» от «Сочи»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут. Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как «Сочи». Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч. Те ребята, которые у нас вышли на замену — дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но еще раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.

— Учитывая, что «Сочи» одна из самых организованных команд в премьер-лиге, в том числе и в обороне. Как планировали вскрывать их ворота?

— Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал. В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия. Либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки, на этом пытались построить игру.

— В заявке на матч не оказалось Филипа Мрзляка. Что с ним?

— Он заболел. У него ангина.

— Тьяго Родригеша нет уже две недели. Есть ли по нему новости?

— Я точно не могу сейчас сказать по его ситуации.

— В следующем матче против ЦСКА, «Уфа» будет играть вторым номером?

— ЦСКА после ничьи с «Уралом» и поражения от «Химок» будет совсем другим ЦСКА. Здесь мы должны понимать, что нам надо сыграть максимально строго и надежно в обороне и рассчитывать на ответные атаки.