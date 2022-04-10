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Сегодня, 18:10

Стукалов прокомментировал поражение «Уфы» от «Сочи»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение от «Сочи»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— Нам нужно извиниться перед своими болельщиками за безвольные 60 минут. Сложно отыгрываться у такой квалифицированной команды, как «Сочи». Мы старались, к сожалению, отыграли только 1 мяч. Те ребята, которые у нас вышли на замену — дали энергию, мы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать агрессивно, но еще раз хочу сказать, что первые 60 минут ни в какие ворота не лезут.

— Учитывая, что «Сочи» одна из самых организованных команд в премьер-лиге, в том числе и в обороне. Как планировали вскрывать их ворота?

— Планировали проводить быстрые атаки, доводить мяч до флангов. В первом тайме Ортис два раза наносил удары с выгодных позиций, к сожалению, не реализовал. В целом, когда схемы команд зеркальны, в большей степени используются либо индивидуальные действия. Либо игра за спину, либо быстрые ответные атаки, на этом пытались построить игру.

— В заявке на матч не оказалось Филипа Мрзляка. Что с ним?

— Он заболел. У него ангина.

— Тьяго Родригеша нет уже две недели. Есть ли по нему новости?

— Я точно не могу сейчас сказать по его ситуации.

— В следующем матче против ЦСКА, «Уфа» будет играть вторым номером?

— ЦСКА после ничьи с «Уралом» и поражения от «Химок» будет совсем другим ЦСКА. Здесь мы должны понимать, что нам надо сыграть максимально строго и надежно в обороне и рассчитывать на ответные атаки.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Сочи
Голы
Кассьерра, 11 (0:1), Юсупов, 51 (0:2), Агаларов, 81 (1:2)
Уфа
Беленов Плиев Никитин (Емельянов, 58) Йокич Журавлев Фищенко Кабутов (Голубев, 76) Иванов (Камилов, 58) Кротов (Касинтура, 58) Агаларов Ортис (Саплинов, 73)
Сочи
Джанаев Дркушич (Прохин, 46) Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 73) Юсупов Нобоа Макарчук Мелкадзе (Бурмистров, 46) Кассьерра
Предупреждения
Касинтура 72’  -  Дркушич 40’
Судьи
Амелин (Тула) Иванов (Кострома) Князев (Курск)
ВАР
Пустовойтова (Москва) Демешко (Химки) Иванов (Ростов-на-Дону)

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-nam-nuzhno-izvinitsya-pered-svoimi-bolelshchikami-za-bezvolnye-60-minut

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
ФК Сочи
ФК Уфа
Алексей Стукалов
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
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