Гаджиев: «Нынешний кризис «Рубину» просто надо пережить, ситуация непростая»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отметил, что лишь время поможет «Рубину» преодолеть все трудности на своем пути. Кроме того, он пожелал тренерскому штабу команды терпения и уверенности.

«Нынешний кризис просто надо пережить, ситуация непростая, уехало множество футболистов, нарушены игровые связи, — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru. - Слуцкому надо пожелать только терпения и уверенности в собственных силах, а также не терять хладнокровия. Видно, что ему тяжело даются последние матчи, заметно по его интервью. Сейчас надо лишь обрести спокойствие. Других рецептов, к сожалению, нет. Я не проиграл до тех пор, пока я не сдался. Это главное сейчас для них, психика выходит на первый».

«Рубин» потерпел в РПЛ четыре поражения подряд, в следующем туре казанцы сыграют со «Спартаком».