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Гаджиев: «Нынешний кризис «Рубину» просто надо пережить, ситуация непростая»

Гаджиев пожелал Слуцкому терпения и уверенности
Роман Шишов
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отметил, что лишь время поможет «Рубину» преодолеть все трудности на своем пути. Кроме того, он пожелал тренерскому штабу команды терпения и уверенности.

«Нынешний кризис просто надо пережить, ситуация непростая, уехало множество футболистов, нарушены игровые связи, — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru. - Слуцкому надо пожелать только терпения и уверенности в собственных силах, а также не терять хладнокровия. Видно, что ему тяжело даются последние матчи, заметно по его интервью. Сейчас надо лишь обрести спокойствие. Других рецептов, к сожалению, нет. Я не проиграл до тех пор, пока я не сдался. Это главное сейчас для них, психика выходит на первый».

«Рубин» потерпел в РПЛ четыре поражения подряд, в следующем туре казанцы сыграют со «Спартаком».

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhiev-o-rubine-nyineshniy-krizis-prosto-nado-perezhit-situatsiya-neprostaya

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Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
ФК Рубин (Казань)
Гаджи Гаджиев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Н. Новгород – Динамо
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9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
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