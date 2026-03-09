«Спартак» — «Акрон»: Мартинс увеличил преимущество красно-белых

«Спартак» забил третий гол в матче 20-го тура чемпионата России против «Акрона» — 3:1.

На 45+2-й минуте отличился Кристофер Мартинс, который оказался первым на добивании после удара Манфреда Угальде по воротам тольяттинцев.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Акрон».