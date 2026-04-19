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19 апреля, 15:30

«Спартак» — «Ахмат»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграют в РПЛ 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» примет «Ахмат» в рамках 25-го тура РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Ахмат» буду доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;апреля 2026 года.«Спартак» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

По итогам 24 туров премьер-лиги красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 31 очком располагается на девятой строчке в чемпионате России.

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ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
2
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
3
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
4
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Чиносо Оффор
Чиносо Оффор

Балтика

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Данил Круговой
Данил Круговой

ЦСКА

 1
И К Ж
Жоао Виктор
Жоао Виктор

ЦСКА

 1 0 1
Андрей Мендель
Андрей Мендель

Балтика

 1 0 1
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