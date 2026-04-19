«Спартак» — «Ахмат»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Спартак» примет «Ахмат» в рамках 25-го тура РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Ахмат» буду доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 24 туров премьер-лиги красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 31 очком располагается на девятой строчке в чемпионате России.

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