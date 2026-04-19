«Спартак» — «Ахмат»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ
«Спартак» примет «Ахмат» в рамках 25-го тура РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Ахмат» буду доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
По итогам 24 туров премьер-лиги красно-белые набрали 42 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Грозного с 31 очком располагается на девятой строчке в чемпионате России.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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|И
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|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
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|1
|0
|0
|2-1
|3
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2
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Кр. Советов
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|0-0
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4
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
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Чиносо Оффор
Балтика
|1
|П
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Натан Гассама
Балтика
|1
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Данил Круговой
ЦСКА
|1
|И
|К
|Ж
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Жоао Виктор
ЦСКА
|1
|0
|1
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Андрей Мендель
Балтика
|1
|0
|1