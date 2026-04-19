«Динамо» Махачкала — «Зенит»: нулевая ничья после первого тайма

Первый тайм матча 25-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Зенитом» завершился вничью — 0:0. Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

На 24-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев показал желтую карточку защитнику хозяев Мохамеду Аззи. 23-летний алжирец пропустит следующий тур.