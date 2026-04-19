«Спартак» — «Ахмат»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 25-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Сидоров, Жемалетдинов, Касинтура, Пряхин, Мансилья, Самородов, Мелкадзе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

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