«Спартак» 5 июля сыграет против «Актобе» в Казахстане
«Спартак» на официальном сайте анонсировал товарищеский матч против «Актобе».
Игра пройдет на домашнем стадионе «Актобе» в Казахстане 5 июля. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Ранее «Спартак» провел одну товарищескую встречу — 27 июня красно-белые в закрытом матче обыграли «Торпедо» (3:1).
Перед началом сезона-2024/25 «Спартак» возглавил сербский тренер Деян Станкович.
Источник: ФК «Спартак»
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