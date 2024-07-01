«Спартак» 5 июля сыграет против «Актобе» в Казахстане

«Спартак» на официальном сайте анонсировал товарищеский матч против «Актобе».

Игра пройдет на домашнем стадионе «Актобе» в Казахстане 5 июля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» провел одну товарищескую встречу — 27 июня красно-белые в закрытом матче обыграли «Торпедо» (3:1).

Перед началом сезона-2024/25 «Спартак» возглавил сербский тренер Деян Станкович.