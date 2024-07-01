Отец Митая объяснил слова об одиночестве защитника в «Локомотиве»

Лин Митай, отец защитника «Локомотива» Марио Митая, объяснил «СЭ» свои слова о том, что футболист чувствует себя одиноко и хочет сменить команду.

«Отчасти это правда. Но одиночество не касается команды. В «Локомотиве» к Марио относятся очень хорошо, но ему просто не с кем погулять и провести время вместе. Мы же, родители, пока не смогли навестить его в России из-за текущей политической ситуации», — сказал Митай «СЭ».

Митай выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. На Евро-2024 20-летний защитник провел три полных матча в составе сборной Албании.